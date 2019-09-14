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Гройсман поздравил жителей Винницы с днем города

14 сентября, 16:34

Торжества состоялись на винницком Майдане Независимости

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Экс-премьер-министр Владимир Гройсман поздравил винничан с 656 годовщиной основания города. В центре города работали исторические локации, проходили ярмарки, спортивные мероприятия. На специальных стендах можно было узнать интересную информацию о городе.

Поздравить Винницу с 656-м днем ​​рождения приехали делегации из-за рубежа, народные депутаты, бывший мэр Винницы и глава предыдущего правительства Владимир Гройсман. Говорит, по его убеждению, успех города зависит от работы каждого жителя.

"Благополучие, мир, покой, возможности нормально учиться, хорошо работать, иметь возможности так просто отдохнуть, закладывать новые традиции, все это сегодня происходит в городе. Поэтому я хотел бы пожелать каждому из вас и мира, и согласия, и благополучия, сказать о том, что в моем сердце, я об этом говорил всегда, Винница занимает особое место, где бы я не был", – отметил он.

Напомним, Владимир Гройсман возглавлял Винницу на протяжении восьми лет. 28 августа он объявил о своей отставке с должности главы правительства страны.

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Винница жители мероприятия Владимир Гройсман

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