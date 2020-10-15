И.о. мэра Полтавы оштрафовали за акцию протеста против карантина

Чиновник будет обращаться в суд

В Полтаве исполняющего обязанности мэра Александра Шамоту оштрафовали за проведение акции протеста против карантинных ограничений.

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Об этом Александр Шамота написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ему "прилетел админпротокол за акцию против закрытия предприятий, которую проводили в Корпусном саду".

Шамота отметил, что вместе с адвокатом обжалует решение в суде, как и все протоколы, которые сегодня выписывают предпринимателям Полтавы.

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Также и.о. мэра заявил, что в среду, 21 октября, на сессии городского совета будет принято решение об иске в Окружной административный суд Киева по поводу незаконности ограничения работы предприятий во время карантина.

Напомним, ранее в Полтаве отказались ужесточать карантин. Шамота заявлял, что все учреждения будут работать в обычном режиме.

Кроме того, местные власти призывают жителей обращаться в суд, если в заведение пришла проверка и хочет составить протокол. В горсовете ввели горячую линию бесплатной правовой помощи.

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