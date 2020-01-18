Иностранец под Винницей устроил масштабное ДТП: есть погибший и раненые

Двух из четырех пострадавших госпитализировали

/ Фото: Нацполиция

В Винницкой области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате погиб человек, еще четыре пострадали. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Как написали в ведомстве, инцидент произошел в Немировском районе вблизи села Бугаков.

По предварительной информации следователей, 20-летний водитель автомобиля Audi, гражданин Израиля, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с ВАЗ-2110 и микроавтобусом Mercedes.

В результате происшествия погиб 64-летний водитель ВАЗ, житель Немировского района. С травмами различной степени тяжести в больницу доставили четырех человек. Из них двух госпитализировали: 64-летнюю жительницу Немировского района, пассажирку ВАЗ, и 49-летнюю жительницу Гайсина, которая ехала в микроавтобусе Mercedes.

Известно, что в Audi, который двигался из Винницы в направлении Гайсина, кроме водителя ехали трое граждан Израиля.

По данному факту открыто уголовное производство. Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что на 40 км автодороги Киев – Ковель произошло ДТП с участием четырех автомобилей .

Кроме того, пьяный водитель устроил погоню с полицией и разбил чужое авто . Выяснилось, что водителем был работник станции техобслуживания.

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