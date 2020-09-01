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Из Херсона "убрали" улицу Катерины Гандзюк

1 сентября, 03:03

Руслан Ровик Руслан Ровик

Верховный Суд признал переименование незаконным

В Херсоне улице Лютеранской вернули прежнее название, взамен имени Екатерины Гандзюк. Соответствующее решение было принято Верховным Судом Украины.

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Как говорится в Едином реестре судебных решений, постановление было принято после рассмотрения кассационной жалобы Херсонского городского совета. Оно является окончательным и обжалованию не подлежит.

Улице уже вернули ее прежнее название – Лютеранская.

По мнению адвоката Маси Найема, который был другом Гандзюк, улице еще вернут имя активистки, несмотря на решение Верховного Суда.

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"В Херсоне больше нет улицы имени Екатерины Гандзюк. ... Эта улица все равно будет переименована. ... Только вопрос времени", – написал он.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. Женщину с ожогами 30% тела госпитализировали, а 4 ноября она умерла.

Позже главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. По мнению следователей, чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать его бизнес-интересам.

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улица Херсон переименование верховный суд Гандзюк

Источник: Сегодня

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