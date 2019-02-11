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Главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк

Сегодня, 10:33

Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры

Владислав Мангер
Владислав Мангер.
Главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/133/503/5c61335033267.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/133/503/5c61335033267.jpg Украина Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Новость дополняется.

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Тег Луценко, подозрение, Гандзюк, мангер

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