Главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк

Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры

Владислав Мангер.

Главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/133/503/5c61335033267.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/133/503/5c61335033267.jpg 2019-02-11T10:33:00+02:00 Украина Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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