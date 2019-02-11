Главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк
Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
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