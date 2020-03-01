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Изнасиловал восьмилетнего: в Николаевской области задержали 14-летнего парня

1 марта, 14:29

Татьяна Очеретяна

Пострадавший ребенок позвал на помощь взрослых прохожих

В Николаевской области полиция расследует изнасилование восьмилетнего мальчика. Подозреваемым является 14-летний подросток. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Пострадавший мальчик рассказал полицейским, что сегодня, 29 февраля, вечером, когда он пришел домой, обнаружил, что потерял ключи, поэтому решил пройтись в обратном направлении и поискать их. По дороге встретил незнакомого парня. Спросив у него, не видел связки ключей, тот ответил, что видел, и предложил показать где. Ребенка злоумышленник отвел в безлюдное место. Там, угрожая избить, изнасиловал", – написала пресс-служба.

Пострадавший ребенок обратился за помощью к прохожим, как только увидел кого-то из взрослых. Те вызвали полицию и держали 14-летнего подростка до приезда копов.

Злоумышленника задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, ранее полиция Киева передала дело об изнасиловании женщины на глазах у 14-летней дочери на рассмотрение суда. Насильнику грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, в Запорожской области подростки в возрасте от 14 до 18 лет ворвались в дом к 70-летней женщине и изнасиловали ее.

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