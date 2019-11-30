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Израильская авиация жестко ответила на ракетный удар из сектора Газа

30 ноября, 08:04

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС

/ Фото: AFP

Самолеты Армии обороны Израиля нанесли 30 ноября удары по военным целям движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Накануне вечером (29 ноября) ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю. В ответ некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС в северной части сектора Газа. Среди пораженных целей – цех по производству вооружений", - говорится в распространенном военными заявлении.

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Ранее израильские военные сообщили, что засекли запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории. В армейской пресс-службе отметили, что это была четвертая ракета, выпущенная из сектора по еврейскому государству за неделю. "Армия обороны Израиля считает движение ХАМАС ответственным за любые события, исходящие из сектора Газа. ХАМАС будет сталкиваться с последствиями своих действий, направленных против израильских граждан", – добавили военные.

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Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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Израиль сектор Газа ХАМАС

Источник: ТАСС

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