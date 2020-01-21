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Известная обезьяна-беглянка из Винницы родила малыша: трогательные фото

21 января, 11:04

Папой стал шестилетний жених Машки - Джонни

Фото: vinnytsianews.com

Фото: vinnytsianews.com

В Виннице обезьяна Машка, которая в 2018 году сбежала из частного зоопарка в города, родила малыша. Об этом сообщает Винница.info.

Как рассказала владелица зоодворика Наталья Черная, что это первое потомство беглянки. Папой малыша стал шестилетний жених Машки – Джонни.

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"Хотя Джонни достаточно ручной и послушный, но сидят они в разных вольерах. Малыш еще очень маленький, поэтому мы не рискуем селить их вместе. Самцы, как правило, в паре более агрессивны. Они первыми едят и, когда не в настроении, могут отругать самку", – объяснила Наталья.

Напомним, не так давно в супермаркете Харькова, который находится на улице Одесской, забежала обезьяна. Видео инцидента сняли очевидцы.

Кроме того, ранее в Киевском зоопарке показали необычный подарок, который их воспитанник горилла Тони, который летом отметил 45-летие, получил от своих друзей из Германии на новогодние и рождественские праздники.

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