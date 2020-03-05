В Николаеве разоблачили хищение бюджетных денег на ремонте дорог

Копы провели обыски у действующих и бывших чиновников Николаевского автодора

В Николаеве полицейские пришли с обысками к чиновникам Службы автомобильных дорог Николаевской области, а также по месту жительства нынешнего и бывшего руководства автодора – их подозревают в хищении денег, выделенных на ремонт дорог.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

"Во время досудебного расследования установлено, что группа лиц, используя предприятия, зарегистрированные на подставных лиц, в сговоре с должностными лицами Службы автомобильных дорог завладевают бюджетными средствами", - говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

5 марта было проведено 24 обыска в служебных кабинетах Службы автомобильных дорог, по месту жительства бывшего и нынешнего руководства указанных предприятий и в офисах частных предприятий, производивших подрядные работы, а также по месту жительства должностных лиц предприятий-подрядчиков.

Ожидается, что после следственных действий и проведения необходимых экспертиз будет установлена сумма ущерба.

Стоит напомнить, что ранее в Николаевской области руководителей городского совета разоблачили в присвоении денег, которые были выделены на ремонт детского сада.

А в Одессе СБУ разоблачила чиновников Международного аэропорта "Одесса" в присвоении более 11 миллионов гривен.

Кроме того, в Херсонской области начальника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

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