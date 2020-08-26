В мэрию Николаева полиция пришла с обысками (фото)

В городской совет Николаева с обысками пришли сотрудники полиции. Следственные действия проходят в трех подразделениях мэрии.

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Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, эти мероприятиях проходили в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении властью или служебным положением.

Стражи порядка исследовали документы в управлении земельных ресурсов, центре предоставления административных услуг и управлении архитектуры.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Facebook заявил, что это дело касается продолжения договора аренды земли фирмой "Альянс Инвест Николаев", которая строит многоквартирный дом на улице 9-я Слободская.

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При этом градоначальник заявил, что действия полиции связаны с приближающимися местными выборами.

Ранее мы сообщали, что в Николаевскую ОГА с обысками пришла "делегация" силовиков.

Также напомним, в помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) прошли обыски.

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В то же время Служба безопасности Украины в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. Общая сумма взяток, которую требовали коррупционеры, составила более 65 млн гривен.

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