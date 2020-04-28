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Каховку закрывают на карантин: что случилось

28 апреля, 23:18

Елена Кузьмич

В городе обнаружены 22 лабораторно подтвержденных случаях коронавируса

В Херсонской области, где ранее закрыли на карантин из-за коронавируса три населенных пункта, ограничивают еще один город – Каховку.

Об этом заявила полиция Херсонской области в сообщении в Facebook.

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В частности, региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии г. Каховка на карантин. В городе обнаружены 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни.

"Уважаемые жители Херсонской области! Обращаем ваше внимание, что начиная с 08:00 часов 29 апреля и до 06:00 часов 4 мая город Каховка будет закрыто на въезд-выезд, а именно въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в г. Каховка и автотранспорта специальных рейсов, что обеспечивает перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская 1а, а также ограничено движение и перекрытии дороги бетонными блоками.

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Полиция Херсонской области просит с пониманием отнестись к необходимым временных ограничений и не подвергать себя и других опасности.

Правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий, путем круглосуточного патрулирования.

"Просим местных жителей не паниковать, а прислушиваться к советам и оставаться дома", – резюмируют правоохранители.

Ранее в Херсоне двух женщин наказали за распространение слухов о коронавирусе.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин полиция коронавирус блокпост каховка Херсонская область

Источник: Сегодня

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