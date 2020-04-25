Коронавирус в Украине: в Херсонской области закроют три населенных пункта

В Херсонской области три населенных пункта закрывают на карантин из-за распространения коронавируса.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В частности, на карантин закроют город Олешки, а также села Левые Солонцы Олешковского района и Малые Копани в Голопристанском районе.
"В указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных COVID-19, поэтому на днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные мероприятия по дезинфекции и недопущению распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.
Населенные пункты будут закрыты на въезд и выезд с 13 часов 25 апреля и до 6 часов утра 27 апреля.
Отмечается, что в городе Олешки будет установлено 5 карантинных блокпостов, два – в Малых Копанях и еще два – в Левых Солонцах.
Полицейские будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий с помощью круглосуточного патрулирования.
Напомним, под Харьковом безработного оштрафовали на 17 тысяч за приход в парк без маски.
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Напомним, что в Украине выплачивают соцпомощь людям, оказавшимся в затруднительной ситуации из-за коронавируса и связанного с ним карантина.
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