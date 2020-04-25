Коронавирус в Украине: в Херсонской области закроют три населенных пункта

На въездах и выездах установят блокпосты и будут проводить дополнительную дезинфекцию

В Херсонской области три населенных пункта закрывают на карантин из-за распространения коронавируса.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, на карантин закроют город Олешки, а также села Левые Солонцы Олешковского района и Малые Копани в Голопристанском районе.

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"В указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных COVID-19, поэтому на днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные мероприятия по дезинфекции и недопущению распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Населенные пункты будут закрыты на въезд и выезд с 13 часов 25 апреля и до 6 часов утра 27 апреля.

Отмечается, что в городе Олешки будет установлено 5 карантинных блокпостов, два – в Малых Копанях и еще два – в Левых Солонцах.

Полицейские будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий с помощью круглосуточного патрулирования.

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Напомним, под Харьковом безработного оштрафовали на 17 тысяч за приход в парк без маски.

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