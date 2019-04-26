Как живет Иерусалим накануне схождения Благодатного огня

На священную землю съезжаются делегации со всего мира

Иерусалим в ожидании чуда. На священную землю съезжаются делегации со всего мира. Прибыла и украинская – когда сойдет Благодатный огонь, она доставит его в Киев. Работает в Израиле и съемочная группа "Сегодня".

В случае с Иерусалимом всегда сложно обобщать, поскольку это город трех религий. Мы стоим у Яффских ворот – это вход в старый город с еврейской части Иерусалима.

У иудеев сегодня, к примеру, конец их праздника Песах и начало шабата, субботы, когда они не работают. Поэтому в иудейской части Иерусалима сегодня закрыто абсолютно все – магазины, рестораны, не работает даже общественный транспорт. И откроется все только по завершении шабата. Вот что об этом говорит местный гид.

"Поскольку в стране церковь не отделена от государства – это праздник, когда дети уходят на каникулы на две недели. Очень много предприятий, организаций тоже отправляют людей в отпуск. Это неделя, когда страна отдыхает, празднует. Очень важно для религиозных людей, а их в Израле очень много", – рассказывает экскурсовод Эдуард Микель.

В мусульманской части города жизнь течет как обычно. Их праздник - рамадан – только приближаются.



Что касается старого города – он в эти дни, конечно же, в плену православных христиан. Меньше суток остается до одного из главных их таинств – вероятного схождения Благодатного огня в Храме гроба господня.

Попасть туда в великую субботу для простых верующих очень сложно. Ведь первыми в храм пускают представителей официальных делегаций. Для того, чтобы они зажгли лампады от священного огня и затем разнесли его по всему миру.

Простым же верующим остается вставать очень рано, занимать место в очереди поближе к храму и надеяться, что им удастся успеть попасть внутрь, когда сойдет Благодатный огонь.

Поэтому многие приходят сюда накануне, чтобы хотя бы увидеть само место, где произойдет чудо, в которое они верят.

Полиция уже организовывает последние меры безопасности. На узких улицах старого города создают, так сказать, одностороннее движение, чтобы избежать давки. Поэтому очень важно заблаговременно ознакомиться со схемой прохода. Наши съемочные группы это уже сделали. Программа "Сегодня" увидит воочию схождение огня и узнает, что в это время будет происходить в городе. Всеми эмоциями поделимся с вами завтра в выпусках в 15 и и 19-й, а также в спецвыпуске в 17:00.

Как сообщалось, в субботу благодатный огонь доставят из Израиля в Украину. Из Борисполя благодатный огонь отправится в областные центры страны.

Также мы писали, что делегация ПЦУ отправляется за Благодатным огнем в Иерусалим. В этом году в Украину привезут чудо-огонь представители новой единой церкви.

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