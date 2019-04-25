В субботу благодатный огонь доставят из Израиля в Украину

Из Борисполя благодатный огонь отправится в областные центры страны

Из Иерусалима – в Киев. Благодатный огонь, который должен сойти в Израиле на Пасху, планируют доставить во все украинские епархии. В субботу его доставят на самолете в Борисполь. А уже оттуда – в областные центры. В тот же день огонь отправят и в Мариуполь, чтобы оттуда митрополит Иларион передал его всем верующим, в том числе и в неподконтрольный Донецк.

"Это огонь, который согревает всех и наполняет сердце любовью и радостью. Поэтому мы хотим, чтоб в Донецк, который является частью Украины – и Донецкая епархия входит в состав Украинской православной церкви – этот огонь тоже был доставлен. И доставили эту радость, пасхальную радость. Как доставить огонь в Мариуполь и Донецк – у нас как раз идет работа, чтоб сделать так, чтоб это было быстро, а во-вторых – было безопасно" – говорит народный депутат, председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Корреспонденты "Сегодня" уже много лет отправляются в Иерусалим, чтобы стать свидетелями чуда схождения Благодатного Огня. Традицию продолжаем в этом году. Наша съемочная группа уже на священной земле.

Сейчас иудеи отмечают один из своих самых больших праздников – Песах, выход из Египта. А католическая Пасха был в прошлую субботу. Таким образом, на этой неделе Иерусалим становится точкой притяжения сразу для двух религий и двух конфессий. И эти праздники определяют жизнь города на этот период.

Туристов и паломников очень много. Так, католики понемногу идут, но их места занимают православные. Все гостиницы и хостелы заполнены до отказа, рестораны, общественный транспорт – переполнены. У туристических достопримечательностей, особенно религиозных, толпы народа.

Местные полицейские удивляются нашему вопросу - усиленные ли меры безопасности, говорят, что из-за специфической геополитической ситуации израильская полиция и армия всегда

наготове. Но визуально – силовиков очень много. Они во всех местах скопления людей, также городом ездят патрули. Усиленно охраняют палестинские анклавы, а некоторые, самые опасные, на время праздников закрывают вообще.

Дополнительные меры здесь связаны больше с организацией движения людей, ведь в субботу тысячи паломников захотят попасть поближе к храму гроба господня, что будет чрезвычайно сложно сделать на узких улочках старого города. Давки не избежать.

В самом храме идут последние приготовления к одному из самых главных событий православного религиозного календаря. Настраивают оборудование телетрансляций, устанавливают защитные барьеры. Все идет к субботней кульминации пасхальной недели – схождении благодатного огня. Собственно, для этого "Сегодня" сюда и приехали – чтобы показать вам это ближе. И мы станем очевидцами этого чуда! Эмоциями поделимся и с вами – в субботних выпусках новостей в 15:00 и 19:00.

Напомним, католическую Пасху отметили в воскресенье, 21 апреля.

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