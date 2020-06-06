Карантин в Житомирской области решили ужесточить

В Житомирской области в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19 было решено ужесточить карантин.

Соответствующее решение было принято в Житомирсой областной государственной администрациейпосле заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В ходе заседания было учтено, что с 1 по 4 июня в области зафиксировали 123 новых случая коронавируса и в результате было принято решение ужесточить карантин "до стабилизации эпидемической ситуации в области".

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На время карантина не разрешается:

- заведениям массового питания принимать посетителей в помещениях;

- проведение культурных мероприятий с приемом посетителей;

- оказывать услуги по размещению людей;

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- проведение массовых богослужений и религиозных мероприятий.

Кроме того, людям старше 60 лет рекомендуется оставаться на самоизоляции.

В ОГА предупредили, что на территории области будут регулярно проверять работу рынков и магазинов на выполнение карантинных мероприятий, а также контролировать перевозку людей в городском, пригородном и междугородном транспорте.

Напомним, ранее во Львове, где увеличилось число новых случаев коронавируса, приняли решение продлить жесткий карантин еще на неделю.

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Отметим, что ранее мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал рекордное количество новых заболевших COVID-19 во Львовской области и назвал три причины, которые этому способствовали.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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