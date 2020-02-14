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"Когда из души вылетают бабочки": херсонские дети рассказали, что такое любовь (видео)

14 февраля, 12:50

Ответы малышей умиляют

/ Фото: Нацполиция

Полиция Херсонской области необычно поздравила украинцев с Днем святого Валентина, который отмечается сегодня, 14 февраля. Так, местные правоохранители решили узнать у детей, что же такое это – любовь.

Расспросить о сложном чувстве, тайну которого еще не удалось узнать никому в мире, решил начальник oтдела ювенальнoй превенции oблаcтнoгo главка пoлиции Ярocлав Шанькo.

Ответы маленьких воспитанников детского сада умиляют.

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"Это когда мальчик и девочка друг друга любят и дарят подарки", – думает маленькая Соня.

"Любовь – это когда из души вылетают бабочки...", – робко предполагает другая девочка.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал сайт "Сегодня", памятник малышам-основателям Киева, который установлен на Почтовой площади, снова заметно преобразился. Ко Дню всех влюбленных скульптуры Кия, Щека, Хорыва и их сестра Лыбедь получили новые костюмчики. Они стали маленькими купидонами. На бронзовых скульптурах появились крылья и нимбы, как у маленьких ангелов.

Также ко Дню всех влюбленных журналисты сайта "Сегодня" пообщались с правоохранителями и тюремщиками, которые рассказали нам о самых душещипательных историях и семейных драмах в истории современной Украины. Например, реалиями стали случаи, когда семейные разборки происходят даже из-за того, что женщины ревнуют мужчин к незнакомкам в соцсетях. Также есть примеры, когда женщины дерутся между собой, в том числе и в многолюдных местах. Мужчины, как правило, отличаются тем, что избивают из-за ревности или соперников, или своих жен. Но есть истории, которым нет подобных.

К сожалению, любовь бывает и злой. Так, ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина облил свою девушку бензином и поджег ее. Подробности – в сюжете:

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