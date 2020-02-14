В колонии, где сидела Тимошенко, рассказали драматическую историю с трагическим концом

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В Украине ежегодно судами выносится более 100 приговоров за преступления, совершенные из-за любви и ревности. В большинстве случаев фигурируют мужчины, устраивающие драки из-за своих возлюбленных, но не обходится и без женщин.

Ко Дню всех влюбленных журналисты сайта "Сегодня" пообщались с правоохранителями и тюремщиками, которые рассказали нам о самых душещипательных историях и семейных драмах в истории современной Украины. Например, реалиями стали случаи, когда семейные разборки происходят даже из-за того, что женщины ревнуют мужчин к незнакомкам в соцсетях. Также есть примеры, когда женщины дерутся между собой, в том числе и в многолюдных местах. Мужчины, как правило, отличаются тем, что избивают из-за ревности или соперников, или своих жен. Но есть истории, которым нет подобных.

"Не так давно из Качановской колонии была освобождена женщина, которая отбывала наказание за преступление, которое она совершила именно на любовной почве. Речь идет об осужденной возрастом чуть более 40 лет, имеющей высшее образование, – рассказала нам замначальника колонии по социально-воспитательной и психологической работе Ирина Евреинова. – После развода с мужем она встретила другого мужчину, который был ее младше более чем на 15 лет. Другими словами – едва ли не ровесник ее детей. Этот мужчина был неоднократно судим. Несмотря на это, она начала жить с ним".

Как оказалось, это было лишь началом трагедии.

"Узнав о таком романе, ее родственники высказали свое недовольство, – рассказывает Ирина Евреинова. – Сама она, осужденная, была из хорошей семьи, ее родные занимали не последнее положение в городе. Но пара решила быть вместе наперекор родным. В какой-то из дней они ушли в дачный поселок и решили покончить жизнь самоубийством. А дальше события развивались так: эта женщина помогла своему возлюбленному убить себя – задушиться ремнем от женской сумочки, затем попыталась убить и себя, но ее откачали медики скорой помощи. В итоге получила реальный срок наказания – около 10 лет тюрьмы".

По словам Евреиновой, в колонии женщина вела себя спокойно, работала и освободилась досрочно.

Качановская колония известна тем, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отбывала там наказание с конца 2011 года и по февраль 2014 года.

Напомним, ранее полиция Одесской области раскрыла преступление, в котором фигурировал 70-летний пенсионер-ревнивец. По данным следствия, дедушка на почве ревности так избил свою 62-летнюю жену, что та умерла.

Ранее также сообщалось, что в Запорожье мужчина облил свою девушку бензином и поджег ее. Подробности – в сюжете:

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