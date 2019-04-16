"Колющий маньяк" в Виннице – появились новые детали

По всем случаям полиция открыла уголовные производства

Фото: Pixabay

Стало известно о четырех жертвах "колющего маньяка" в Виннице. Так, в сообщениях указывалось, что молодой мужчина нападает на женщин, колет иглой и убегает. Об этом пишут на сайте "vinnichina.info".

Очевидец инцидента Ирина Джога рассказывает: "Мы с еще одной мамой забирали детей из садика. И увидели, как к женщине, которая гуляла с ребенком в коляске, подскочил молодой человек и чем-то уколол в ягодицу. Женщина вскрикнула, а он тем временем быстро исчез."

После этого пострадавшую забрала скорая. "В больнице она на всякий случай сдала анализы. Поскольку обратилась в первые 72 часа после опасной ситуации, ей назначили ряд препаратов, чтобы предотвратить возможное заражение опасной болезнью", – комментирует Ирина.

По словам начальника отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Винницкой области Анны Олейник, "11 апреля поступило три сообщения из больницы". Все описывают маньяка одинаково. Это мужчина в возрасте до 30 лет, черная куртка, серый рюкзак. "Согласно описанию поведения, этот человек может иметь проблемы с психическим здоровьем", – отмечает полицейская.

Одна из пострадавших утверждала, что ее вкололи предметом, который был толще, чем медицинский шприц. Возможно, это была спица.

Три инцидента произошли 11 апреля около восьми часов вечера в районе улиц Шевченко, Амосова. О четвертом случае узнали 14 апреля, он произошел в районе Старого города.

Сейчас полиция ищет подозреваемого. Прорабатываются видео с камер наблюдения, а в городе усилили патрули. По всем фактам открыто уголовное производство по ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение".

Винницкий областной центр СПИДа обратился к жителям города, советуя обращаться в больницу не позже трех суток после подобных инцидентов. Это сообщение они опубликовали на своей странице в Facebook.

Также в Виннице на остановке общественного транспорта местные жители задержали педофила, который надругался над 10-летней девочкой.

Напомним, ранее мы сообщали, откуда берутся маньяки и как их ловят.

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