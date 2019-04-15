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В Винницкой области задержали подозреваемого в умышленном убийстве и разбое

Сегодня, 20:42

Убийство произошло на почве конфликта между мужчинами

Фото: Pixabay

В Винницкой области подозреваемому в убийстве избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом пишут на сайте прокуратуры Винницкой области.

Установлено, что 27-летний житель села Мытки Барского района, пьяным из-за бытового конфликта нанес потерпевшему, жителю села Кияновка, многочисленные удары по голове и туловище. От повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

После этого подозреваемый направился в другой дом в селе, где напал на владельца чтобы получить ценности. Он избил мужчину кулаком, ногой и металлическим прутом.

По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и по ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений. Следователи выясняют детали инцидента.

Напомним, что недавно правоохранители Хмельницкой области задержали группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении. Все задержанные – жители Киева в возрасте 45-49 лет. Один из них – столичный криминальный авторитет.

Кроме этого, в Харьковской области полиция расследуетубийство пожилой женщины, совершенное во время разбойного нападения. Были открыты уголовные производства по статьям "разбой" и "умышленное убийство".

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Тег разбой, убийство, правоохранители, подозреваемый, избил, скончался, уголовное производство

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