Контрабандный рекорд: на границе с Беларусью изъяли крупную партию сигарет (видео)

На границе с Беларусью в Черниговской области украинские пограничники задержали крупнейшую за последние годы партию контрабандных сигарет.

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Как рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы, контрабандистов поймали сегодня ночью, 18 июля. Сигареты хотели перевезти в двух автомобилях – DAF и MAN. Контрабандисты спрятали товар под грузом макулатуры и надеялись, что ночью пограничники потеряют бдительность. В итоге план злоумышленников не сработал.

"В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружено тайники с почти 54 тысячами и более 76 тысячами пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок", – сообщили пограничники.

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Фото: Государственная пограничная служба Украины

За рулем фур находились граждане Беларуси. Их уже привлекли к административной ответственности.

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Напомним, не так давно контрабандисты под видом импорта тканей пытались ввезти в Украину 500 тысяч пачек сигарет. Им тоже помешали пограничники.

Также мы рассказывали, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили контрабандную поставку наркотиков в Россию.

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