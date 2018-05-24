Копают, косят, убирают: как отрабатывают должники по алиментам на детей

Суды отправляют на общественные работы тех, кто не давал денег минимум полгода

В селе Еленовка Черниговской области неплательщики алиментов отрабатывают долги перед детьми. Суды отправляют на общественные работы тех, кто не давал денег минимум полгода.

Сергей Потапенко ежедневно работает по восемь часов. Косит траву, срезает деревья, рубит дрова. Отрабатывает долг по алиментам.

"Приняли его на работу. У нас в селе, как и в любом другом селе – работы достаточно", – говорит Оленевский сельский голова Владимир Кривец.

Сергей задолжал алиментов более чем на десять тысяч гривен. Раньше, говорит, платил старательно, но сейчас сложные жизненные обстоятельства, поэтому денег нет.

"Ну, женился, уже второй брак. И забеременела жена и потребовалась очень большая сумма, тяжелые были роды. Так получилось, что эти деньги пошли не на алименты, не для уплаты тому ребенку, а уже в новую семью", – рассказывает Сергей Потапенко.

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"Он говорит, что в данной ситуации ему некуда пока устроиться на работу. У него действительно ничего нет описывать", – констатирует старший государственный исполнитель Борзнянского райотдела исполнительной службы главного территориального управления юстиции в Черниговской области Людмила Морская.

Суд учел жизненные обстоятельства Сергея и назначил не максимально 240 часов общественно-полезных работ, а 160. Но пока отец отрабатывает долг одному своему ребенку, без денег остается его новая семья.

"Понимаете, я месяц работаю, а чем мне кормить этого ребенка? То есть здесь по закону не продумано. Как так?! То есть два родителя обеспечивают одного ребенка. А здесь кто обеспечит этого ребенка? Никто?! 800 гривен от государства – все!", – негодует Сергей Потапенко.

Ситуацию Сергея все же решить нельзя.

"Нормами семейного законодательства Украины предусмотрена такая возможность – право того же должника обратиться в суд об отсрочке или рассрочке суммы долга по уплате алиментных обязательств", – рассказывает начальник территориального управления юстиции в Черниговской области Олег Трейтяк.

Борзнянский суд назначил общественные работы уже десяти лицам. Работать начали только пятеро.

"Если человек уклоняется, то мы готовим и направляем представление в суд для решения вопроса о замене ему административного взыскания на административный арест", – поясняет начальник Борзнянского районного сектора по вопросам пробации центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Оксана Билозир.

Уже под административным арестом один неплательщик алиментов. И это женщина.

"Заменено общественно-полезные работы на тридцать суток административного ареста", – отметил председатель Борзнянского районного суда Черниговской области Александр Луговець.

На сегодня только в Черниговской области алименты в принудительном порядке платят примерно пятнадцать тысяч должников. С начала года из них взыскали почти тридцать два миллиона гривен.

Накануне Верховная Рада подготовила новый "сюрприз" неплательщикам алиментов.

Ранее в Украине уже ввели новые наказания для должников-алиментщиков, но Министерство юстиции планирует увеличить размер выплат и ввести уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от общественно-полезных работ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и "преследования по всем направлениям" с целью принуждения платить деньги на детей.