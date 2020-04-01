Коронавирус атакует Тернопольскую область: среди заразившихся – мэр Монастырска

Мэр города Монастырска Тернопольской области Андрей Старух заявил, что заражен коронавирусом.

Об этом он написал в сообщении в Facebook.

"Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID 19. У моего заместителя – Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", – рассказал чиновник.

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Он добавил, что последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов.

"Жена и сын чувствуют себя нормально. Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание не чувствуя его. Не паниковать, придерживайтесь карантина, оставайтесь дома", – заметил Старух.

Следующие две недели он проведет на самоизоляции, ведь обязанности не отменяет даже болезнь.

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"Борьба с эпидемией продолжается, эти дни вынужденно дистанционно", – резюмировал он.

Добавим, что заражение мэра – не единственный случай в Тернопольской области. 31 марта зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число заразившихся коронавирусом выросло до 98.

Наибольшее количество заражений коронавирусом зафиксировано в Монастырском районе – 76, из них один – летальный.

Также COVID-19 обнаружили у:

11 жителей Залещицкого района;

5 – Козовского района;

2 – Тернополя;

2 – Кременецкого района;

1 – Тернопольского района.

Ранее сообщалось, что в Тернополе в детскую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию попал одномесячный ребенок. Младенец находится в реанимации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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