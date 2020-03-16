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Коронавирус у жителей Полтавы и Кременчуга не обнаружили

16 марта, 19:44

Руслан Ровик

Врачи проверили жителей Полтавы и Кременчуга, у которых подозревали коронавирус

В Полтавской области тесты на коронавирус жителей Кременчуга и Полтавы дали отрицательный результат.

Об этом заявил директор Департамента здравоохранения областной государственной администрации Виктор Лысак, сообщается на официальном сайте ОГА.

Чиновник отметил, что пациент из Кременчуга находится в больнице – у него обнаружили острую респираторную вирусную инфекцию.

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У полтавчанина обнаружили грипп типа В и сейчас он проходит лечение в стационаре.

"Я хотел бы попросить всех жителей региона – не надо без нужды вызывать бригады скорой помощи. В последние дни участились вызовы, которые не всегда оправданы. Пожалуйста, относитесь с ответственностью, ведь подобные случаи тратят ресурсы экстренной помощи", – подчеркнул Лысак.

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Он призвал жителей Полтавщины не паниковать и пользоваться горячей линией Национальной службы здравоохранения 1677.

Медик сообщил также, что в регионе на самоизоляции находятся 29 человек: 14 из них в Полтаве, еще 15 на остальной территории Полтавской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где подтвердились случаи коронавируса – Житомирской и Черновицкой.

Напомним, что в целом ряде крупных украинских городов местные власти ввели серьезные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Среди них: Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тесты Полтава Кременчуг инфекция Полтавская область коронавирус

Источник: Сегодня

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