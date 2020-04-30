Коронавирус в Николаеве: депутат пожаловался на отсутствие в мэрии туалетной бумаги

Несмотря на то, что в стране вовсю бушует эпидемия коронавируса, в мэрии Николаева сейчас нет элементарных предметов гигиены. Об этом заявил депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков во время заседания комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайной ситуации местного горсовета.

В частности, в туалетах здания горсовета, по словам депутата, отсутствуют дезинфекторы и туалетная бумага. Он отметил, что нельзя требовать от кого-либо выполнения санитарных норм, когда в самом горсовете нет и минимального соблюдения гигиены.

Напомним, недавно глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что в регионе скрывают реальные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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"У многих людей возникла мысль, что сегодняшнее умалчивание проблем и отработки плана, как их решать, приводит, к сожалению, к тому, что наша нация становится жертвой неправильных действий исполнительной власти", – рассказала она.

Отметим, что по состоянию на 30 апреля в Украине лабораторно подтвердили 10 406 случаев COVID-19.

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