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Коронавирус в Николаевской области набирает обороты: сколько уже зараженных

21 апреля, 13:46

Тина Наринецкая

За сутки в области зафиксировали 42 новых случаев COVID-19

В Николаевской области возросло число инфицированных новым коронавирусом – COVID-19 уже подтвердили у 83 человек. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.

"По состоянию на 10:00 21 апреля в Николаевской области зарегистрировано 83 подтвержденных случая COVID-19", – говорится в сообщении.

Настоящим очагом вспышки коронавируса в области стал Вознесенск и Вознесенский район. Итак, случаи заражения были обнаружены:

  • Вознесенск и Вознесенский район – 33 человека
  • Николаев – 9 человек
  • Доманевский район – 28 человек
  • Арбузинский район – 4 человека
  • Первомайск – 6 человек
  • Южноукраинск – 1 человек
  • Казанковский район – 1 человек
  • Врадиевский район – 1 человек

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Всего с начала эпидемии в области зарегистрировали 286 человек с подозрением на COVID-19. За это время в больницы госпитализировали 126 пациентов, а 160 – назначили амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

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Кроме того, в 16 марта в регионе ввели учет жителей, прибывших из-за границы. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро 21 апреля в Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось до 6125 человек.

Также сообщалось, что карантин в Украине, скорее всего, продлят, если COVID-19 продолжит активно распространяться.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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