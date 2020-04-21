Коронавирус в Николаевской области набирает обороты: сколько уже зараженных

За сутки в области зафиксировали 42 новых случаев COVID-19

В Николаевской области возросло число инфицированных новым коронавирусом – COVID-19 уже подтвердили у 83 человек. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.

"По состоянию на 10:00 21 апреля в Николаевской области зарегистрировано 83 подтвержденных случая COVID-19", – говорится в сообщении.

Настоящим очагом вспышки коронавируса в области стал Вознесенск и Вознесенский район. Итак, случаи заражения были обнаружены:

Вознесенск и Вознесенский район – 33 человека

Николаев – 9 человек

Доманевский район – 28 человек

Арбузинский район – 4 человека

Первомайск – 6 человек

Южноукраинск – 1 человек

Казанковский район – 1 человек

Врадиевский район – 1 человек

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Всего с начала эпидемии в области зарегистрировали 286 человек с подозрением на COVID-19. За это время в больницы госпитализировали 126 пациентов, а 160 – назначили амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Кроме того, в 16 марта в регионе ввели учет жителей, прибывших из-за границы. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро 21 апреля в Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось до 6125 человек.

Также сообщалось, что карантин в Украине, скорее всего, продлят, если COVID-19 продолжит активно распространяться.

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