Супермаркеты изменили график работы, а один из них ввел количественные ограничения: детали

Крупные супермаркеты сокращают время работы из-за ограничений общественного транспорта, введенных во время всеукраинского карантина.

Сетевые операторы Fozzy Group и Novus приняли решение сократить регулярный график работы супермаркетов из-за введения ограничений движения общественного транспорта в некоторых городах.

"Мы приняли решение скорректировать регулярный график работы некоторых не круглосуточных магазинов и уменьшили на час время их открытия и закрытия. Теперь почти 180 супермаркетов "Сильпо" будут работать с 9:00 до 22:00, чтобы наши коллеги могли беспрепятственно добраться на работу и домой", – сообщают в Fozzy Group.

Новый график не повлияет на доступность товаров и сервис для покупателей.

"Мы активно работаем, чтобы полки были полными, а на складах было достаточное количество продукции. Актуальные часы работы супермаркетов рекомендуем смотреть на сайте компании, есть несколько супермаркетов, которые закрываются в 21:00 и 21:30", – добавила она.

Принял решение сократить время работы своих магазинов и ритейлер Novus, торговые точки сети будут работать с 9:00 до 22:00.

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"Обращаем ваше внимание, что с введением дополнительных мер и ограничений движения общественного транспорта компания Novus вынужденно временно меняет график работы магазинов сети", – сообщила компания на своей странице в Facebook.

Кроме того, ритейлер опубликовал на своей странице объявление о поиске поставщиков масок и дезинфекторов.

"Ищем поставщиков: защитных масок, респираторов, дезинфекционных средств, бесконтактных термометров… Уменьшить риски инфицирования в стенах родного Novus, а также за его пределами возможно только при условии наличия необходимого оборудования, а именно защитных масок, респираторов, дезинфекционных средств и термометров", – отмечается в сообщении.

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Сеть магазинов "АТБ" с 18 марта вводит ограничения на продажу товаров в одни руки.

Ограничения касаются воды, пива и напитков – их продают не более 12 единиц в одни руки. Другие продукты можно купить, но не более пяти штук или пяти килограммов на человека. Зато с 19 марта ограничения по плодоовощной группе товаров будут сняты.

В "АТБ" заявили, что не планируют повышать цены на товары социальной группы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Минэкономики контролирует наличие товаров первой необходимости в магазинах. Во время карантина власти намерены гарантировать продовольственную безопасность.

Напомним, в Херсоне местные жители начали готовиться к карантину еще до его введения в городе, опустошив полки в супермаркетах.

В Запорожье из-за карантина закрыли все торговые точки и заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Однако предприниматели, которые торгуют на рынках, вышли на митинг под здание городского совета.

А в Одессе еще вчера упорно продолжал работу один из крупнейших рынков страны – "Седьмой километр".

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