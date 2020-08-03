Коронавирус в Сумах: инфекция проникла в роддом

В Сумах, где больные COVID-19 работали в супермаркете на праздники, "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" закрыли на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Об этом сообщает отдел здравоохранения Сумского городского совета.
"На этот период будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц. Пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр", – говорится в сообщении.
Причиной карантина стало обнаружение во время внепланового обследования сотрудников учреждения коронавирусной инфекции: положительные результаты выявили в четырех медиков. Больные медицинские работники направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников – на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под наблюдением.
Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.
Чиновники в очередной раз призывают соблюдать масочный режим, пользоваться дезинфекционными средствами и соблюдать социальную дистанцию, особенно в местах скопления людей: общественном транспорте, магазинах, рынках, торговых центрах, на пляжах и тому подобное.
Напомним, что ранее инфекцию нашли в одном из винницких роддомов.
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