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Коронавирус в Сумах: инфекция проникла в роддом

3 августа, 23:23

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус

В Сумах, где больные COVID-19 работали в супермаркете на праздники, "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" закрыли на двухнедельный карантин из-за коронавируса.

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Об этом сообщает отдел здравоохранения Сумского городского совета.

"На этот период будет приостановлена ​​госпитализация беременных и рожениц. Пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр", – говорится в сообщении.

Причиной карантина стало обнаружение во время внепланового обследования сотрудников учреждения коронавирусной инфекции: положительные результаты выявили в четырех медиков. Больные медицинские работники направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников – на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под наблюдением.

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Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

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Чиновники в очередной раз призывают соблюдать масочный режим, пользоваться дезинфекционными средствами и соблюдать социальную дистанцию, особенно в местах скопления людей: общественном транспорте, магазинах, рынках, торговых центрах, на пляжах и тому подобное.

Напомним, что ранее инфекцию нашли в одном из винницких роддомов.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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роддом карантин Сумы беременная коронавирус

Источник: Сегодня

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