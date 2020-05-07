Больные COVID-19 работали в супермаркете Сум на праздники: количество заразившихся растет

Некоторые из инфицированных сотрудников контактировали с покупателями

В супермаркете Сум, где ранее зафиксировали вспышку нового коронавируса, растет количество зараженных. Так, COVID-19 заболели уже восемь сотрудников "Сам маркет".

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Сумского областного лабораторного центра Галина Христенко в эфире suspilne.media.

"Все работники находятся на самоизоляции, не у всех есть симптомы болезни. Некоторые из работников, имеющих коронавирус, контактировали с покупателями, а некоторые – нет", – сообщила Христенко.

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Поэтому, по ее словам, очагом заболевания считают именно коллектив.

Сейчас магазин закрыт до 11 мая по решению городской комиссии ТЭБ и ЧС. Галина Христенко считает целесообразным продлить карантин в коллективе еще на неделю.

"Еще 3 мая магазин работал. И среди тех, кто работал, были те лица, у которых установлен диагноз", – сообщила Галина Христенко.

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Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 7 мая в стране зафиксировано 13 691 случай заболевания COVID-19. Из них в Сумской области – 131.

Ранее в Сумах целую роту патрульных отправили на самоизоляцию после того, как COVID-19 подтвердили у их коллеги.

А тем временем в мире выясняют, откуда же взялся коронавирус. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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