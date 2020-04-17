Коронавирус в Черкасской области: где и сколько человек уже инфицировались

Инфекцию обнаружили в Черассах и 12 районах области

В Черкасской области было подтверждено инфицирование коронавирусом 137 человек, причем вирус нашли как в самих Черкассах, так и среди жителей 12 районов этого региона.

Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава.

"По результатам ежедневного мониторинга COVID-19 сообщаем, что в области зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции, двое больных умерли и 31 выздоровели", - говорится в сообщении.

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Также стало известно, что заболевание подтвердили на 13 административных территориях – в городе Черкассы, Cмеле, Умани, а также Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, и Шполянском районах.

За сутки было исследовано 328 образцов материала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"Обследовались больные с подозрением на COVID-19 с диагнозом – пневмония, а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Черкассах, возле морга одной из больниц заметили огромный рефрижератор. Как рассказали представители городской власти признали, что закупили для борьбы с распространением коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что в Черкасской области "эпицентром" распространения инфекции стал небольшой городок Каменка на юге региона. Город закрыли, и из него сейчас никого не выпускают.

О том, насколько украинцы опасаются риска заболеть коронавирусом, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research: "Градус здоровья Украины. Обратный отсчет".

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