Коронавирус в Черкасской области: где и сколько человек уже инфицировались

В Черкасской области было подтверждено инфицирование коронавирусом 137 человек, причем вирус нашли как в самих Черкассах, так и среди жителей 12 районов этого региона.
Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава.
"По результатам ежедневного мониторинга COVID-19 сообщаем, что в области зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции, двое больных умерли и 31 выздоровели", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что заболевание подтвердили на 13 административных территориях – в городе Черкассы, Cмеле, Умани, а также Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, и Шполянском районах.
За сутки было исследовано 328 образцов материала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.
"Обследовались больные с подозрением на COVID-19 с диагнозом – пневмония, а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Черкассах, возле морга одной из больниц заметили огромный рефрижератор. Как рассказали представители городской власти признали, что закупили для борьбы с распространением коронавируса.
Ранее мы сообщали, что в Черкасской области "эпицентром" распространения инфекции стал небольшой городок Каменка на юге региона. Город закрыли, и из него сейчас никого не выпускают.
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