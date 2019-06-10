Лишенный прав нардеп проиграл апелляцию в Кропивницком

Суд не поверил парламентарию, утверждавшему, что он не был за рулем в момент задержания

Нардеп Станислав Березкин. Фото: Гречка.

Кропивницкий апелляционный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы на постановление районного суда по делу об административном правонарушении, которым народного депутата Украины Станислава Березкина признанли виновным по ч.1 ст. 130 КУоАП и наложили на него взыскание в виде штрафа в размере 10200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Об этом сообщает Гречка со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно протоколу, гражданину Березкину поставлено в вину то, что он управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке отказался в присутствии двух свидетелей. Таким образом, нарушил пункт 2.5 Правил дорожного движения, за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 130 КУоАП.



В апелляционной жалобе Березкин просил отменить постановление районного суда как незаконное и необоснованное, а производство по делу прекратить за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, поскольку утверждает, что автомобилем не управлял.



В ходе апелляционного рассмотрения было пересмотрено видео с боди-камер патрульных полицейских, допрошены в качестве свидетелей водитель и охранник нардепа. В суд явился лично Станислав Березкин предоставивший объяснения по обстоятельствам происшествия.



По результатам апелляционного рассмотрения суд постановил:



-Апеляционную жалобу оставить без удовлетворения.



-Постановление районного суда о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях – оставить без изменений.

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