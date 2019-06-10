Лишенный прав нардеп проиграл апелляцию в Кропивницком
Суд не поверил парламентарию, утверждавшему, что он не был за рулем в момент задержания
Кропивницкий апелляционный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы на постановление районного суда по делу об административном правонарушении, которым народного депутата Украины Станислава Березкина признанли виновным по ч.1 ст. 130 КУоАП и наложили на него взыскание в виде штрафа в размере 10200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.
Об этом сообщает Гречка со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно протоколу, гражданину Березкину поставлено в вину то, что он управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке отказался в присутствии двух свидетелей. Таким образом, нарушил пункт 2.5 Правил дорожного движения, за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 130 КУоАП.
В апелляционной жалобе Березкин просил отменить постановление районного суда как незаконное и необоснованное, а производство по делу прекратить за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, поскольку утверждает, что автомобилем не управлял.
В ходе апелляционного рассмотрения было пересмотрено видео с боди-камер патрульных полицейских, допрошены в качестве свидетелей водитель и охранник нардепа. В суд явился лично Станислав Березкин предоставивший объяснения по обстоятельствам происшествия.
По результатам апелляционного рассмотрения суд постановил:
-Апеляционную жалобу оставить без удовлетворения.
-Постановление районного суда о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях – оставить без изменений.
Как сообщалось, в Харькове был задержан пьяный водитель, который протаранил три машины.
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