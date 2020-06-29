Маршрутки "плывут" по затопленным улицам: Мариуполь накрыла стихия (фото, видео)

По Украине, которая уже пострадала от непогоды, вновь наносят удар ливни. Так, в Мариуполе 29 июня разбушевалась настоящая стихия – в городе прошел сильный ливень с грозой, затопило некоторые улицы. Пользователи сети активно делятся фотографиями и видео происходящего.

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Уровень воды стремительно поднимался, затапливая улицы. Как сообщает Mnews, под мостом рядом с Ильичевским рынком образовалась огромная лужа: там застрял автобус наполовину в воде, а легковушки накрыло водой почти полностью.

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Стихия парализовала жизнь в городе, ломала деревья, дождевая канализация не справлялась с большим количеством воды, уточняет 0629. По словам начальника городского трамвайно-троллейбусного управления Виталия Донева, коллапсом такую ​​ситуацию назвать нельзя, но она "достаточно тяжелая".

В связи с ливнем пришлось остановить электротранспорт на ряде участков дорог. В частности, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Кальмиусском районе. Там под мостом, в районе кладбища, образовалась яма, которую транспорту пришлось буквально проплывать.

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Также в городе произошел ряд дорожных аварий.

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Фото: instagram.com/CCBlL_yHJ8W

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Напомним, западные регионы Украины уже почти неделю страдают от потопов. Интенсивные дожди привели к серьезным проблемам в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Там затоплены сотни населенных пунктов, ко многим из них нет транспортного доступа из-за разрушенных дорог.

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При этом Украина уже запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе.

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