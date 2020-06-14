Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Масштабное ДТП в Житомирской области: один человек погиб, шестеро ранены (фото)

14 июня, 05:00

Руслан Ровик Руслан Ровик

Трагедия произошла, когда один из водителей пошел на обгон

В Житомирской области на территории Ружинского района произошло лобовое столкновение двух легковушек – в результате чего один человек погиб и еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как стало известно, трагедия случилась 12 июня, около 22:50, на автодороге "Кременец – Белая Церковь – Ржищев", возле села Молчановка Ружинского района.

По предварительной информации, 45-летний водитель Volkswagen Passat, житель Винницкой области, пытался о богнать мотоблок с прицепом, груженым сеном, который двигался в попутном направлении, выехал на полосу встречного движения, и там столкнулся с с Suzuki Grand Vitara, которым управлял 53-летний житель Киевской области.

В результате от полученных травм в больнице скончался 74-летний пассажир Volkswagen Passat. Также были госпитализированы водители обеих машин и 26-летний водитель мотоблока, а еще – три пассажира Suzuki, 1970, 1989 и 2013 годов рождения.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в Винницкой области в дорожно-транспортном происшествии погибли трое военнослужащих. Инцидент произошел в Калиновском районе, когда Mercedes Vito съехал с дороги и врезался в дерево.

Кроме того, не так давно страшное ДТП произошло на трассе Киев – Чоп. Там ночью водитель внедорожника неосторожно пошел на обгон и врезался в военный грузовик, который ехал в попутном направлении.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП обгон житомирская область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 июняУкраина
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантин
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантинУкраина
Зеленский готов заплатить штраф за посещение кафе в Хмельницком
Зеленский готов заплатить штраф за посещение кафе в ХмельницкомПолитика
В Николаевской области отчим насиловал 13-летнюю девочку
В Николаевской области отчим насиловал 13-летнюю девочкуДругие регионы
Под Черниговом сняли на видео кортеж Зеленского
Под Черниговом сняли на видео кортеж ЗеленскогоДругие регионы
Карантин в Житомирской области решили ужесточить
Карантин в Житомирской области решили ужесточитьДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять