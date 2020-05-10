В Винницкой области трагически погибли трое военнослужащих: подробности

Водитель и пассажиры скончались на месте происшествия

В Винницкой области в дорожно-транспортном происшествии погибли трое военнослужащих, еще одна пострадавшая находится в реанимации.Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что инцидент произошел 9 мая в Калиновском районе между селом Нападовка и Люлинцы. Автомобиль Mercedes Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом.

"По предварительной информации следствия, водитель автомобиля, 28-летний житель Калиновки, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево", - говорится в сообщении.

Водитель, 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. Стало известно, что все они были военнослужащими части А-1119.

Также пострадала 20-летняя пассажирка автомобиля. Сейчас она находится в реанимационном отделении Калиновской районной больницы в тяжелом состоянии.

Правоохранители уже открыли дело по факту ДТП.

Напомним, на трассе Киев – Чоп произошло страшное ДТП: ночью водитель внедорожника неосторожно пошел на обгон и врезался в военный грузовик, который ехал в попутном направлении.

Ранее в Киеве внедорожник с военными врезался в легковушку.

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