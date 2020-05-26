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Массовое убийство на Житомирщине: копы проведут около 200 экспертиз

26 мая, 13:39

Тина Наринецкая

Подозреваемый в стрельбе сейчас находится под стражей

Во время расследования стрельбы у пруда в Новоселицах, в которой погибли семь человек, правоохранители проведут около 200 экспертиз. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших в комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", – рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

На данный момент уже известно, что все семеро умерли от огнестрельных ранений. Тела погибших находились в нескольких местах: двух мужчин нашли в беседке, еще двух – на входе в другое здание, остальные трое – на кроватях в одной из комнат дома. По словам копов, события этой ночи были неожиданными для погибших.

Кром того, у пруда нашли шесть единиц огнестрельного оружия и все оно принадлежало участникам события. Подозреваемому – гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим – охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ.

Напомним, в ночь на 22 мая у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Расстрелу предшествовал конфликт. По словам жены подозреваемого, ссора произошла после распития спиртного.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня":"Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)".

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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