Мастерицы из Херсона создают картины на одежде и кукол-двойников (видео)

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Такую куртку захочет урвать даже рок-звезда. А дети глаз не сведут от авторских кукол. Новости "Сегодня" нашли уникальных дизайнеров на юге страны. Художница Ульяна пишет картины на одежде.

"Закончила школу. И художственную школу – параллельно с обычной", – рассказывает о себе Ульяна Кушнир, художница.

Кто-то приходит к ней с готовым замыслом ... Кто-то советуется. Поэтому и новости "Сегодня" решили что-то интересное создать. Мы отправились с художницей в лес – вдохновляться красно-желтой осенью. Идею для темы рисунка мы нашли, а потом попробовали обычную куртку превратить в дизайнерскую одежду.

Ульяна наносит основу. Сушит. Расписывает красками. И снова сушит.

"Чтобы рисунок держался еще лучше, его нужно закрепить термообработкой", – отмечает художница.

Картины появляются на коже, на ткани. На пальто, шляпах, кроссовках – была бы фантазия и идея. Сейчас в активе Ульяны 30 работ. Наша – 31-я. Отец Ульяны, Антон Кушнир, работы дочери тоже носит на себе:

"Очень практичная штука. Талант, помноженный на упорство на труд".

А вот Элеонора "эксклюзивит" не только с одеждой. Куклу-копию может сделать для кого угодно.

"Все строго похожи на своих хозяев. Присылают или фотографию, или рассказывают об этом человеке",- рассказывает Элеонора Волошина, дизайнер.

Корреспондент новостей "Сегодня" решила заказать сюрприз своему товарищу. Все детали эксклюзивных кукол – из натуральных материалов.

"Есть лекала, есть материл, резина, все вырезается и склеивается, получаются кедики", – приоткрывает секреты своей работы Элеонора.

За неделю красавчик будет готов. Началом работы корреспондент поражена – действительно похож.

Обе мастерицы за свой эксклюзив берут до 2 тысяч гривен. Творят ради удовольствия.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что харьковчанка создает куклы в стиле реборн – эти игрушки выглядят как настоящие малыши и настолько реалистичны, что многие принимают их за живых детей.

Также мы писали о том, что в Киеве инженер Любовь Романив вышила 165 рушников и установила Национальный рекорд Украины.

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