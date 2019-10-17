"Мажорное" ДТП под Житомиром: погибла студентка, еще одна девушка – в коме

Иллюстрация / Фото: Объектив

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В житомирском райцентре Попельня накаляются страсти после смертельного ДТП, в котором погибла студентка Анастасия Андриевская, а еще одна девушка уже почти неделю находится в коме. Напомним, за последний месяц это уже второе резонасное ДТП в Житомирской области.

Как рассказала сайту "Сегодня" тетя погибшей Лариса Андриевская, страшная авария с участием 22-летнего родственника местных бизнесменов произошла на прошлых выходных. За это время ряд событий, связанных с этой аварией, вынудил семью погибшей заявить о новой опасности.

"Моя племянница Настя вместе со своей подругой Ирой пошли на дискотеку в соседнее село, – говорит Лариса Андриевская. – Когда возвращались домой, возле них остановилась машина и водитель предложил подвезти девушек. Те согласились и сели в авто. По нашей информации, водитель был пьяным. На дороге из-за высокой скорости он не справился с управлением, снес пять деревьев и его остановило лишь шестое".

По словам Ларисы Андриевской, от удара Настя и Ира буквально вылетели через окна машины.

"Настя погибла на месте, Ира сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Свидетель аварии говорит, что водитель был в состоянии опьянения. Но от сдачи анализов он тогда отказался. По решению суда водитель арестован пока что на два месяца, но с его стороны подана апелляция. Сторона защиты считает арест незаконным, алкогольное опьянение отрицает. В Попельне виновника ДТП называют "мажором". Он перед полицией может проехать на скорости 150 км/ч и его не останавливают. У нас о нем говорят, что выпившим за рулем он был не раз, но все сходило с рук. Опасаемся, что такое может произойти и в этот раз, потому как с его стороны уже звучит, мол, он не виноват, а на самом деле лопнуло колесо. Сейчас люди в Попельне возмущены до предела, готовы идти протестовать. Пока что всей Попельней собираем деньги на лечение Иры, ребенок в тяжелом состоянии", – рассказала нам Андриевская.

Настя Андриевская. Фото: семейный архив

Адвокат Александр Тимченко, представляющий интересы семьи Андриевских говорит, что водитель отказался от прохождения теста на алкоголь.

"Согласился сдать лишь через двое суток. Но существенно это уже ни на что не повлияет", – утверждает юрист.

В полиции Житомирской области утверждают, что намерены в кратчайшие сроки расследовать эту трагедию.

"У водителя брали кровь для проведения анализа. Такая экспертиза длится до 10 дней, – рассказала нам спикер житомирской облполиции Алла Ващенко. – Открыто уголовное производство. Со стороны полиции делается все, чтобы расследование было максимально объективным и прошло в максимально короткие сроки".

Адвокат подозреваемого, бывший работник прокуратуры Виктор Сливинский, говорит, что ответы на все вопросы даст исключительно следствию.

"Если есть какие-либо обвинения, то следствие либо докажет их, либо опровергнет. Вывода о том, что мой клиент был пьян, в материалах уголовного производства нет. Врач, осматривавший водителя, установил, что координация движений не была нарушена. Но то, что он (подозреваемый – ред.) не захотел проходить обследование – это его право, он его использовал до того, как я начал заниматься этим делом", – сказал нам Сливинский.

Напомним, недавно патрульная полиция обнародовала статистику ДТП в Украине и сообщила, что одной из самых распространенных причин автокатастроф является пьянство за рулем.

На днях полицейские зафиксировали рекордное число жертв ДТП в сутки.

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