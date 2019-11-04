Медики Кропивницкого получили современный транспорт от Фонда Рината Ахметова

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Фонд Рината Ахметова передал современный транспорт медикам в Кропивницком.

Наши корреспонденты один день дежурили со специализированной бригадой скорой в Кропивницком. Врачи рассказывают: инфаркты и инсульты все чаще отбирают жизни украинцев.

Онемение в руке или ноге, нарушения речи – все эти признаки являются поводом немедленно обратиться к врачу. Современные скорые имеют все необходимое, чтобы помочь человеку вовремя.

Поступил вызов, и бригада скорой в Кропивницком выезжает к пациенту. Добрались за рекордные три минуты. Еще вчера Марфа Николаевна, которой 83 года, выходила на прогулку. Сегодня старушка не реагирует даже на голос дочери. Новость для семьи неутешительна: инсульт.

Женщину осматривает Сергей Бабешко. Он уже 20 лет – врач бригады скорой. Говорит: инсульты участились как у пожилых людей, так и у молодежи. Слова практика подтверждает статистика. Именно ишемические болезни сердца – вторая причина всех смертей в Украине.

"Некоторые дежурства бывает такими, что по три и по четыре инсульта отвозим. А так практически каждое дежурство – один раз в сосудистом центре мы бываем. А то бывает, и два, и три раза", – говорит врач специализированной психоневрологической бригады скорой помощи Сергей Бабешко.

Автомобиль, на котором работает бригада Сергея Бабешко, врачи называют реанимацией на колесах. Если автомобиль застрянет в пробках, медики смогут долго поддерживать пациентов благодаря современному оборудованию.

"Здесь для капельниц – два места, а в старых авто только одна было", – рассказывает фельдшер скорой помощи Ростислав Гончаренко.

Медик показывает расположенный в современной машине аппарат, который "выстрелом", на языке медиков, моментально запускает сердце, – дефибриллятор.

"Набираем то количество джоулей, которое нам надо, чтобы реанимировать человека. И потом – кнопка "Шок". Выстрел. Стреляем", – рассказывает фельдшер Ростислав Гончаренко.

Такую машину для Кропивницкого приобрели в рамках масштабного проекта в области экстренной медицины. Воплощают его по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению и на средства Рината Ахметова. За год работы 200 скорых спасут более миллиона человек.

"Эти новые автомобили мы получили по инициативе президента и при поддержке Ахметова Рината Леонидовича. Хотелось бы поблагодарить. И огромное спасибо!" – говорит и.о. главного врача Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Кировоградской области Александр Ярошенко.

Новенькие машины полностью укомплектованы и движутся по дорогам "мягче".

"По нашим дорогам, скажем так, по нашим ямам, эти реанимобили – просто прекрасные машины, для людей и для нас, сотрудников. Так что мы все, коллеги, мы все благодарны Ринату Ахметову за этот автомобиль!" – говорит фельдшер скорой помощи Ростислав Гончаренко.

Обзорная экскурсия в салоне авто может длиться часами, но врачей прерывает новый вызов.

"Поступил вызов. Улица Яновского, лежит женщина без сознания. Выезжаю!" – говорит врач Сергей Бабешко.

Осенью и зимой количество обращений за неотложной помощью возрастает на 30%. Бригада Сергея Бабешко снова отправляется в путь.

Напомним, Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста.

Юбилейный, 15-й год своей работы Фонд Рината Ахметова начал с беспрецедентного и не имеющего аналогов по масштабам проекта "200 скорых для Украины". Суперсовременное оснащение автомобилей, часть которых – уникальные скорые на базе внедорожников, с восторгом приняли медики в городах и селах всей страны.

"Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Благодаря этим автомобилям, которые распределят в самые нуждающиеся больницы страны, будут спасены жизни более миллиона украинцев", – отмечает член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

С момента основания Фонда реализован ряд проектов, которые помогли миллионам людей сохранить свое здоровье. Только в программах "Рак излечим" и "Стоп туберкулез" помощь получили более 120 000 человек. И в результате работы многолетнего проекта "Сиротству – нет!" почти 10 тысяч детей обрели родителей.

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