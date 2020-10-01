Мэр Чернигова заболел коронавирусом

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заболел коронавирусом.
Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook утром 1 октября.
"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких", – написал Атрошенко.
Более подробно о своем самочувствии он не рассказал.
Ранее мы сообщали, что замглавы Черниговской ОГА заразился коронавирусом.
Новости "Сегодня" писали, в Черниговской области зафиксировали три вспышки COVID-19. Речь идет о населенных пунктах – Прилуки, Журавка и Варва. Кроме того, в очаге вспышки обнаружили 139 "контактных", 47 из них уже провели ПЦР-тестирования.
Также напомним, в Украине за последние сутки выявили 4069 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. Всего инфекцию подтвердили у 213 028 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 64 украинца, выздоровели – 2083.
Кроме того, медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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