Мэр Чернигова заболел коронавирусом

Более подробно о своем самочувствии городской голова не рассказал

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заболел коронавирусом.

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Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook утром 1 октября.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких", – написал Атрошенко.

Более подробно о своем самочувствии он не рассказал.

Ранее мы сообщали, что замглавы Черниговской ОГА заразился коронавирусом.

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Новости "Сегодня" писали, в Черниговской области зафиксировали три вспышки COVID-19. Речь идет о населенных пунктах – Прилуки, Журавка и Варва. Кроме того, в очаге вспышки обнаружили 139 "контактных", 47 из них уже провели ПЦР-тестирования.

Также напомним, в Украине за последние сутки выявили 4069 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. Всего инфекцию подтвердили у 213 028 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 64 украинца, выздоровели – 2083.

Кроме того, медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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