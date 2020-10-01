Українська
$ 28,31
33,16
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Мэр Чернигова заболел коронавирусом

1 октября, 10:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Более подробно о своем самочувствии городской голова не рассказал

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заболел коронавирусом.

Реклама

Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook утром 1 октября.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких", – написал Атрошенко.

Более подробно о своем самочувствии он не рассказал.

Ранее мы сообщали, что замглавы Черниговской ОГА заразился коронавирусом.

В тренде
Боевики обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар – РГА
Реклама

Новости "Сегодня" писали, в Черниговской области зафиксировали три вспышки COVID-19. Речь идет о населенных пунктах – Прилуки, Журавка и Варва. Кроме того, в очаге вспышки обнаружили 139 "контактных", 47 из них уже провели ПЦР-тестирования.

Также напомним, в Украине за последние сутки выявили 4069 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. Всего инфекцию подтвердили у 213 028 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 64 украинца, выздоровели – 2083.

Кроме того, медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мэр Чернигов инфекция заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)Происшествия
В Черниговской области школьницы станцевали тверк у памятника погибшим на Донбассе (видео)
В Черниговской области школьницы станцевали тверк у памятника погибшим на Донбассе (видео)Другие регионы
В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты: пострадавший получил серьезные травмы
В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты: пострадавший получил серьезные травмыДругие регионы
ДТП под Черниговом: от удара легковушка повисла на отбойнике, есть погибшие (фото)
ДТП под Черниговом: от удара легковушка повисла на отбойнике, есть погибшие (фото)Другие регионы
Смертельное ДТП в Черкассах: тело пассажира
Смертельное ДТП в Черкассах: тело пассажира "вырезали" из авто (фото)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять