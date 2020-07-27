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Замглавы Черниговской ОГА заразился коронавирусом

27 июля, 16:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Заболевший находится на самоизоляции

Эпидемия коронавируса в Украине все еще не утихает. Так, COVID-19 зафиксировали в заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации Александра Савченко. Эту информацию подтвердил сам чиновник, пишет Суспильне.

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Савченко рассказал, что лечится дома, заболевание у него протекает бессимптомно.

Отметим, что за последние сутки в Черниговской области коронавирус обнаружили у восьми больных, один зараженный пациент умер. Всего в области с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 726 человек. Из них 532 пациентов выздоровели, 146 – лечатся дома, еще 30 находятся в больницах. Умерли от коронавируса 13 человек.

Напомним, ранее коронавирусом заразился чиновник мэрии в Одессе. В больницу был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

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Также мы писали, что по состоянию на 27 июля шесть областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер. Эти области не соответствуют критериям Минздрава.

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Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чиновники ОГА коронавирус Черниговская область черниговская ОГА

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