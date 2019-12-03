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Минус 10 миллионов гривен ежемесячно: в Николаевской области фирма уклонялась от уплаты налогов

3 декабря, 12:40

Среднемесячный "теневой" объем нелегальных финансовых операций составлял более 50 миллионов

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Николаевской области служба безопасности Украины разоблачила фирму, которая уклонялась от уплаты налогов на миллионы гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что фирма, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, в течение 2018-2019 годов часть финансовых операций проводила фиктивно. Из-за этого у нее безосновательно формировался налоговый кредит, который потом возмещался из госбюджета. Среднемесячный "теневой" объем нелегальных финансовых операций составил более 50 миллионов гривен. Из-за этого государственный бюджет каждый месяц терял около 10 миллионов гривен.

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По факту умышленного уклонения от уплаты налогов правоохранители уже отрыли уголовное производство. Проводятся следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в январе-октябре 2019 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 489,9 млрд грн налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также эксперт рассказал сайту "Сегодня" о серьезной проблеме с бюджетом Украины.

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