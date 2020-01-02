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Модель из Черкасс подалась в морпехи и даже получила свой первый берет

2 января, 23:59

Девушка уже несколько лет изучает тактику и медицину, и даже освоила рукопашный бой

16-тилетняя Настя Горбенко из Черкасс, ранее дефилировала по подиуму, а теперь пошла в военные. Два года изучала тактику и медицину, и даже осваивала рукопашный бой. Прошла муштру и уже получила берет морского пехотинца. Корреспонденты новостей "Сегодня" побывали на тренировке девушки и расспросили, почему решила податься в армию.

Трижды в неделю Анастасия спешит в Черкасский клуб юных моряков. Здесь ее учат стрелять, оказывать первую медицинскую помощь, драться голыми руками с врагом. Тренироваться Настя начала два года назад благодаря отцу. Он – стоматолог. С 2015 года бесплатно лечит зубы бойцам в зоне боевых действий на Донбассе. Объясняет, почему поощрил дочь к военному делу.

"Моделинг, подиум – классно, здорово. Но когда ребенку 15, почему бы не предложить ей попробовать что-то другое? Она согласилась. Попробовала и я вижу, ей понравилось", – говорит Валерий Горбенко.

Успехами девушки доволен и учитель. Говорит, что ребятам Настя не уступает.

"Я, честно говоря, довольно скептически относился к ее желанию заниматься военным делом, но она молодец. Она со всем справляется", – говорит Михаил Шитко, заместитель директора Черкасского клуба юных моряков.

Первое важное достижение – берет морпеха. Его Настя получила летом в военном лагере. Из сорока учеников Черкасского клуба моряков туда пригласили только троих.

"Это берет, который я получила, преодолев очень тяжелую полосу препятствий в Одессе летом. Очень горжусь им на самом деле. Это для меня очень большая честь, что я его имею и имею право его носить", – делится девушка.

Сейчас Настя заканчивает одиннадцатый класс. С будущей профессией уже определилась. Хочет стать офицером вооруженных сил Украины:"Военные – люди чести. Люди, которые защищают нашу Украину, поэтому я хочу присоединиться к ним".

А тем временем, первые украинские девушки-танкистки прошли курс молодого бойца. Их – пять. Все – курсантки Харьковского военного института танковых войск. Пока внутрь бронированной машины их не пускают, сначала должны сдать экзамен на полигоне.

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Источник: Сегодня

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