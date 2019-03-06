С сентября девушки смогут учиться в военных лицеях – Минобороны
Соответствующий проект приказа Министерства обороны уже разработан
С сентября этого года смогут учиться в военных лицеях. Об этом сообщила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Любовь Гуменюк.
По ее словам, соответствующий проект приказа Министерства обороны уже разработан.
Гуменюк подчеркнула, что министерство устраняет препятствия для активного и полноценного участия женщин в деятельности армии, будет способствовать формированию гендерно сбалансированных Вооруженных сил Украины.
Она сообщила, что также отменяются ограничения по приему лиц женского пола на учебу в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений.
"Численность женщин, обучающихся в военных вузах и учебных подразделениях, составляет 8% от общей численности зачисленных на учебу", – отметила она.
Также Гуменюк рассказала, что в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского и Военном институте Киевского национального университета им. Тараса Шевченко реализуется "пилотный проект", в рамках которого в учебных программах вузов учитывается гендерная составляющая.
Кроме того, Гуменюк отметила, что за время проведения АТО-ООС на востоке Украины 166 женщин-военнослужащих получили государственные награды. Пятеро из них, к сожалению, посмертно. Статус участника боевых действий получили более 7 тысяч женщин.
Напомним, ранее глава Генштаба Виктор Муженко рассказал, что в настоящий момент угроза российского вторжения в Украину является самой высокой с 2014 года. По словам главы Генштаба, спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной.
Кроме того, Муженко предупредил о подготовке России к вторжению по трем направлениям.
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