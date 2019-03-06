Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

С сентября девушки смогут учиться в военных лицеях – Минобороны

Сегодня, 16:43

Соответствующий проект приказа Министерства обороны уже разработан

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
С сентября девушки смогут учиться в военных лицеях – Минобороны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fdb/08e/5c7fdb08ecfc8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fdb/08e/5c7fdb08ecfc8.jpg Украина Соответствующий проект приказа Министерства обороны уже разработан

С сентября этого года смогут учиться в военных лицеях. Об этом сообщила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Любовь Гуменюк.

По ее словам, соответствующий проект приказа Министерства обороны уже разработан. 

Гуменюк подчеркнула, что министерство устраняет препятствия для активного и полноценного участия женщин в деятельности армии, будет способствовать формированию гендерно сбалансированных Вооруженных сил Украины.

Она сообщила, что также отменяются ограничения по приему лиц женского пола на учебу в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений.

"Численность женщин, обучающихся в военных вузах и учебных подразделениях, составляет 8% от общей численности зачисленных на учебу", – отметила она.

Также Гуменюк рассказала, что в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского и Военном институте Киевского национального университета им. Тараса Шевченко реализуется "пилотный проект", в рамках которого в учебных программах вузов учитывается гендерная составляющая.

Кроме того, Гуменюк отметила, что за время проведения АТО-ООС на востоке Украины 166 женщин-военнослужащих получили государственные награды. Пятеро из них, к сожалению, посмертно. Статус участника боевых действий получили более 7 тысяч женщин. 

Напомним, ранее глава Генштаба Виктор Муженко рассказал, что в настоящий момент угроза российского вторжения в Украину является самой высокой с 2014 года. По словам главы Генштаба, спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной.

Кроме того, Муженко предупредил о подготовке России к вторжению по трем направлениям.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег военные, девушка, ато, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " С сентября девушки смогут учиться в военных лицеях – Минобороны". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Минобороны Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Агрессия России и новые провокации: на каких направлениях стоит ожидать возможного удара

Сегодня, 13:00

Агрессия России накануне выборов в Украине возможна в силовой, экономической, информационной сферах

На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери

Сегодня, 07:12

В результате обстрелов ранены двое украинских военнослужащих

Мыться каждый день - вредно

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

​Какую кровь предпочитают комары?

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Вступил в силу закон о валюте: что стоит знать украинцам?

Опухоли головного мозга: первые симптомы

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

Неожиданное заявление: Зеленский хочет встречи с Путиным

В Украине новые правила для абонентов предоплаченной связи
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук