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Могла заразиться от акушерки: в Хмельницком COVID-19 заболела роженица

20 мая, 15:24

Тина Наринецкая

У «контактных» с акушеркой уже отобрали биоматериалы

В Хмельницком, где недавно от коронавируса умер экс-директор цементного завода, инфекция пробралась в местный перинатальный центр. Тут COVID-19 заболели роженица и акушерки, рассказал во время брифинга мэр города Александр Симчишин.

Как выяснилось, "новые" больные, роженица и акушерка, контактировали с еще одной акушеркой, в которой ранее подтвердили коронавирус.

"Больная коронавирусом акушерка находится в Хмельницкой инфекционной больнице. Было отобрано в 36 контактных с ним лиц биоматериалы. В двух из них ПЦР-тест показал положительный результат", – рассказал Симчишин.

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Он добавил, что у 56-летней акушерки и 31-летней роженицы болезнь протекает в легкой форме. Обе женщины сейчас лечатся амбулаторно.

Напомним, в Украине продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Также стало больше людей, которые победили недуг. На данный момент в стране лабораторно подтвердили 19 230 случаев COVID-19.

Также смотрите подробнее карту заболевших с коронавирусом по всем регионамУкраины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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