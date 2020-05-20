Могла заразиться от акушерки: в Хмельницком COVID-19 заболела роженица

В Хмельницком, где недавно от коронавируса умер экс-директор цементного завода, инфекция пробралась в местный перинатальный центр. Тут COVID-19 заболели роженица и акушерки, рассказал во время брифинга мэр города Александр Симчишин.
Как выяснилось, "новые" больные, роженица и акушерка, контактировали с еще одной акушеркой, в которой ранее подтвердили коронавирус.
"Больная коронавирусом акушерка находится в Хмельницкой инфекционной больнице. Было отобрано в 36 контактных с ним лиц биоматериалы. В двух из них ПЦР-тест показал положительный результат", – рассказал Симчишин.
Он добавил, что у 56-летней акушерки и 31-летней роженицы болезнь протекает в легкой форме. Обе женщины сейчас лечатся амбулаторно.
Напомним, в Украине продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Также стало больше людей, которые победили недуг. На данный момент в стране лабораторно подтвердили 19 230 случаев COVID-19.
Также смотрите подробнее карту заболевших с коронавирусом по всем регионамУкраины.
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