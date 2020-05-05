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"Сгорел за два дня": в Хмельницком от коронавируса умер экс-директор цементного завода

5 мая, 15:01

Руслан Ровик

Мужчина спас предприятие от закрытия и сделал его одним из самых мощных в Европе

В Хмельницком от коронавируса умер бывший руководитель каменец-подольского цементного завода Семен Дарчук, которому было 67 лет.

Как сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин, пациент находился в инфекционной больнице областного центра.

"Вчера в Хмельницкой инфекционной больнице умер от коронавирусной болезни Семен Дарчук, бывший директор каменец-подольского цементного завода. Человек, который сохранил в свое время крупнейшее предприятие нашей области", – заявил он.

По словам городского головы, мужчина лечился от COVID-19, и "эта болезнь не спрашивала ни статуса, ни авторитета".

"Фактически, сгорел за два дня... Его жена сейчас находится на лечении в инфекционной больнице", – добавил Симчишин.

По данным журналистов, под руководством Дарчука цементный завод в Каменец-Подольском превратился в одно из самых мощных предприятий Европы.

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 4 мая в стране был зафиксирован 12 331 случай заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 303 человека.

О том, сколько в Украине стоят похороны человека, умершего от коронавируса, – смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смерть умер директор Хмельницкий Каменец-Подольский коронавирус

Источник: Сегодня

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