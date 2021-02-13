Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Херсонской области в детских садах нечем кормить детей, заведения работают по полдня

13 февраля, 22:10

Светлана Москаленко , Марина Андриенко

Тендеры на закупки продуктов не были проведены до Нового года

В Алешках в Херсонской области не провели тендеров на закупку продуктов питания. Теперь в садиках нечем кормить детей. Родители недовольны, а в мэрии утверждают – все по закону, говорится в сюжете "Сегодня".

Реклама

Садики в Алешках работают с восьми утра до двенадцати часов. Принимают детей при условии, что те позавтракали дома. С собой ни бутербродов, ни печенья. Кормить детей в дошкольных учреждениях чем-либо нельзя.

Садики почти пустые. Многим родителям просто не выгодно приводить детей на четыре часа, поэтому вынуждены искать другие варианты. О том, что в садиках больше не будут кормить, родителей предупредили только за неделю.

В мэрии уверяют: делают все, чтобы восстановить питание в садиках. Но пока не могут провести тендера. На каждый продукт должен быть свой поставщик.

"Была такая мысль приблизить данный срок начала питания, но поймите, приготовить тот же борщ нельзя без мяса, картофеля – существуют определенные требования. То есть, пытаясь начать питание, здесь же Госпродпотребслужба будет иметь свои обоснованные претензии", – объясняет первый заместитель Алешковского городского головы Татьяна Гаселенко.

Последний тендер – 22 февраля. Если его результаты никто не обжалует, то уже пять дней спустя сады полноценно будут работать. Но существует и другой сценарий. После тендера проигравший участник может подать апелляцию, и тогда конкурс объявят снова. Поэтому, когда действительно начнут кормить детей в садиках, никто точно не знает.

Реклама

Как сообщалось, питание детей в киевских садах с этого года будет финансироваться полностью за счет родителей .

Напомним, вспышка кишечной инфекции произошел осенью в детском саду на Волыни. От сильного отравления лечили семерых детей райцентра Михайловка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

питание детский сад Херсонская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мама девочки, видео которой
Мама девочки, видео которой "взорвало" интернет: "Это непросто – стать известной за одну ночь"Украина
Били стулом и огнетушителем: двух полицейских из Черкасской области уволили из-за пыток
Били стулом и огнетушителем: двух полицейских из Черкасской области уволили из-за пытокДругие регионы
Сказала, что ей плохо, и упала в обморок: в детсаду в Полтавской области умерла 19-летняя воспитательница
Сказала, что ей плохо, и упала в обморок: в детсаду в Полтавской области умерла 19-летняя воспитательницаДругие регионы
Никого не было рядом, кричала на всю больницу: в Херсонской области умерли роженица и ребенок
Никого не было рядом, кричала на всю больницу: в Херсонской области умерли роженица и ребенокДругие регионы
В Черкассах пять экс-милиционеров пойдут под суд за преступления против Евромайдана
В Черкассах пять экс-милиционеров пойдут под суд за преступления против ЕвромайданаУкраина
Агрессивный школьник срывает уроки: за буллинг во львовской школе ответит отец (видео)
Агрессивный школьник срывает уроки: за буллинг во львовской школе ответит отец (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять