В Херсонской области в детских садах нечем кормить детей, заведения работают по полдня

Тендеры на закупки продуктов не были проведены до Нового года

В Алешках в Херсонской области не провели тендеров на закупку продуктов питания. Теперь в садиках нечем кормить детей. Родители недовольны, а в мэрии утверждают – все по закону, говорится в сюжете "Сегодня".

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Садики в Алешках работают с восьми утра до двенадцати часов. Принимают детей при условии, что те позавтракали дома. С собой ни бутербродов, ни печенья. Кормить детей в дошкольных учреждениях чем-либо нельзя.

Садики почти пустые. Многим родителям просто не выгодно приводить детей на четыре часа, поэтому вынуждены искать другие варианты. О том, что в садиках больше не будут кормить, родителей предупредили только за неделю.

В мэрии уверяют: делают все, чтобы восстановить питание в садиках. Но пока не могут провести тендера. На каждый продукт должен быть свой поставщик.

"Была такая мысль приблизить данный срок начала питания, но поймите, приготовить тот же борщ нельзя без мяса, картофеля – существуют определенные требования. То есть, пытаясь начать питание, здесь же Госпродпотребслужба будет иметь свои обоснованные претензии", – объясняет первый заместитель Алешковского городского головы Татьяна Гаселенко.

Последний тендер – 22 февраля. Если его результаты никто не обжалует, то уже пять дней спустя сады полноценно будут работать. Но существует и другой сценарий. После тендера проигравший участник может подать апелляцию, и тогда конкурс объявят снова. Поэтому, когда действительно начнут кормить детей в садиках, никто точно не знает.

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Как сообщалось, питание детей в киевских садах с этого года будет финансироваться полностью за счет родителей .

Напомним, вспышка кишечной инфекции произошел осенью в детском саду на Волыни. От сильного отравления лечили семерых детей райцентра Михайловка.

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