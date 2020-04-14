На Херсонской области COVID-19 обнаружили у годовалого ребенка и его матери

В Херсонской области новый коронавирус зафиксирован у 32-летней женщины и ее годовалого ребенка.

Об этом заявил глава областной государственной администрации Юрий Гусев в обращении в Facebook.

"Состояние матери с ребенком – удовлетворительное. Сейчас они находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный надзор", – сообщил Гусев.

Реклама

24 апреля ребенку исполнится год.

В тренде Вражеские обстрелы и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Они контактировали с ранее заболевшим членом их семьи.

Также в понедельник, 13 апреля подтвердились 3 новых случая заражения на территории Херсонской области. В частности, заболела коронавирусом 44-летняя женщина, которая недавно вернулась из Киева. Она находится в областной инфекционной больнице в стабильно тяжелом состоянии и также получает кислород.

Всего в Херсонской области зарегистрировали 34 случая заражения. Из них один человек выздоровел, еще один скончался.

Ранее сообщалось, что 17 человек, которые вернулись из Крыма, сбежали с обязательной обсервации в Каланчакском районе. Как сообщало Главное управление полиции в Херсонской области, теперь нарушителям грозит штраф – за "свободу" им придется заплатить от 17 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама