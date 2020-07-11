На курорте в Коблево обнаружили коронавирус

В селе закрыли на карантин детский сад и медучреждение

На берегу Черного моря в курортном селе Рыбаковка возле Коблево у двух местных жителей зафиксировали коронавирус. В связи с этим в селе закрыли детский сад, сообщает секретарь сельского совета Коблевской объединенной территориальной общины Сергей Абуздин на своей странице в Facebook.

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"Главному врачу Центра первичной медико-санитарной помощи "Коблево" поручено выявить всех контактных с больными лиц и провести им анализ на COVID-19 при наличии клинических признаков. Они должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней", – написал Абуздин.

Он отметил, что детский сад "Перлынка" в с. Рыбаковка закрыли на 14-дневный карантин, также свою работу на две недели прекратит семейная амбулатория, поскольку ее работники контактировали с зараженными коронавирусом.

Напомним, недавно на одной из баз отдыха в селе Стрелковое в Геническом районе Херсонской области зафиксирован случай заболевания COVID-19.

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Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки, 10 июля, COVID-19 подтвердили у 800 человек, общее количество заболевших составляет 52 843. Количество выздоровевших достигло 25 661 человека (+861 за последние сутки), летальных случаев – 1 372 (+27).

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А о том, где украинцы могут отдохнуть во время карантина, узнавайте из видео новостей "Сегодня":

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