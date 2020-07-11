Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

На курорте в Коблево обнаружили коронавирус

11 июля, 15:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В селе закрыли на карантин детский сад и медучреждение

На берегу Черного моря в курортном селе Рыбаковка возле Коблево у двух местных жителей зафиксировали коронавирус. В связи с этим в селе закрыли детский сад, сообщает секретарь сельского совета Коблевской объединенной территориальной общины Сергей Абуздин на своей странице в Facebook.

Реклама

"Главному врачу Центра первичной медико-санитарной помощи "Коблево" поручено выявить всех контактных с больными лиц и провести им анализ на COVID-19 при наличии клинических признаков. Они должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней", – написал Абуздин.

Он отметил, что детский сад "Перлынка" в с. Рыбаковка закрыли на 14-дневный карантин, также свою работу на две недели прекратит семейная амбулатория, поскольку ее работники контактировали с зараженными коронавирусом.

Напомним, недавно на одной из баз отдыха в селе Стрелковое в Геническом районе Херсонской области зафиксирован случай заболевания COVID-19.

В тренде
Не исключают диверсию: за пожары на Луганщине взялась прокуратура

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки, 10 июля, COVID-19 подтвердили у 800 человек, общее количество заболевших составляет 52 843. Количество выздоровевших достигло 25 661 человека (+861 за последние сутки), летальных случаев – 1 372 (+27).

Реклама

А о том, где украинцы могут отдохнуть во время карантина, узнавайте из видео новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

николаевская область курорт заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июне
В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июнеДругие регионы
Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с Крыма
Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с КрымаУкраина
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)Другие регионы
В Черкасской области заметили необычный смерч (видео)
В Черкасской области заметили необычный смерч (видео)Другие регионы
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогнозУкраина
В Полтавской области взорвали авто
В Полтавской области взорвали авто "Укрпочты": похищены более 2,7 миллионов гривен (фото)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять