На праздник Рош-ха-Шана в Украину прибыло около 25 тысяч хасидов

В Украину въехало около 25 тысяч паломников-хасидов / Фото: ГПСУ

В город Умань Черкасской области для празднования иудейского Нового года – Рош-ха-Шана – уже прибыло 24 782 паломника-хасида. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

При этом, начиная с 6 сентября пересечь границу не позволили восьмерым гражданам Израиля. Произошло это по разным причинам, среди которых – отсутствие необходимых документов или запрет на въезд с прошлых визитов.

В авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, а также на границе с Польшей, Словакией и Румынией пограничники оформили въезд 24 782 паломников, которые едут в Умань.

Реклама

За минувшие сутки оформили на въезд 5687 паломников-хасидов.

Ранее мы сообщали, что для оказания помощи по охране порядка в Умань прибыл отряд полицейских из Израиля, а также сводный отряд сотрудников МВД из разных областей Украины.

В этом году паломники-хасиды отметят наступление Нового, 5780 года по иудейскому календарю – Рош-ха-Шана, который в этом году будут праздновать с вечера 29 сентября до вечера 1 октября. Самые обеспеченные арендуют жилье максимально близко к могиле праведника Нахмана — по поверьям хасидов считается, что близость к нему сулит удачу на протяжении всего года. "Сегодня" пообщались с местными жителями и выяснили, как горожане готовятся подзаработать на паломниках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама