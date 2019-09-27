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В Умань для охраны порядка на Рош-га-Шана прибыл отряд израильских полицейских

27 сентября, 10:59

Иностранные копы будут нести службу вместе с украинскими коллегами

Фото: ГУНП в Черкасской области

Фото: ГУНП в Черкасской области

В Умань для оказания помощи по обеспечению общественного порядка во время празднования хасидами Рош-га-Шана прибыл отряд полицейских из Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Всего в город приехали 20 иностранных полицейских. Они будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями в местах проживания и паломничества хасидов.

Ранее мы писали, что ранее для защиты порядка в Умани во время празднования иудейского Нового года прибыл сводный отряд полиции – более 550 сотрудников из 12 областей Украины.

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Как известно, в Умань ежегодно прибывают паломники-хасиды из разных стран мира для празднования Нового года по иудейскому календарю – Рош-га-Шана. В этом году празднование пройдет с 29 сентября по 1 октября и ожидается, что на праздник прибудут около 40 тысяч паломников.

Отметим, что в прошлом году, после празднований В Умани евреи-хасиды подожгли крест, установленный на берегу реки Каменка, и подрались с местными жителями.

Как выяснилось, крест раздражал хасидов, собравшихся на берегу реки для проведения новогоднего очистительного обряда "Ташлих", и поэтому они решили его сжечь. Это возмутило местных жителей, и произошла драка. В результате конфликта никто не пострадал, а представители полиции Израиля и Украины взялись за расследование.

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Израиль умань полицейские Черкасская область Рош-ха-Шана

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