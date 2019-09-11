Хасиды съедят сто коров и озолотят уманчан: все о праздновании иудейского Нового года в Украине

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Умань Черкасской области уже начали съезжаться хасиды, чтобы в ночь на 30 сентября традиционно встретить иудейский Новый год вблизи могилы праведника Нахмана. Как рассказала "Сегодня" заместитель мэра Умани Людмила Кирилюк, в этот раз ожидается, что в гости приедут около 30 тыс. паломников. Самые обеспеченные арендуют жилье максимально близко к могиле праведника — по поверьям хасидов считается, что близость к Нахману сулит удачу на протяжении всего года. Мы пообщались с местными жителями и выяснили, как горожане готовятся подзаработать на паломниках.

"Пока что хасидов в городе не так и много, массово они начнут съезжаться начиная с 23 сентября. Часть квартир в городе была забронирована заранее, некоторые еще сдаются. Как правило, хозяева жилья в квартале возле могилы берут минимум 100 долларов с человека за три-четыре дня. На этой же неделе для гостей устанавливаются свои цены. То есть продавец на рынке продает картофель уманчанам по 15 гривен, а хасидам уже минимум по доллару (25 грн)", — рассказала нам жительница города Ирина Возницкая.

При этом многие хасиды уже давно стали уманчанами. Точнее, купили здесь жилье, чтобы не арендовать на праздник, и такая тенденция здесь набирает обороты. Об этом нам сообщила заммэра Людмила Кирилюк.

"Есть семьи, которые проживают здесь постоянно. Много иностранцев выкупили в городе жилье. Если раньше покупали квартиры, то теперь начали охотнее брать и частные дома. Приобретают не только для собственного проживания, а и для того, чтобы обустроить гостиницу. Но при этом многие не платят "коммуналку" месяцами и имеют долги", — рассказала нам Людмила Кирилюк.

К этому она добавила, что в городе есть ряд проблемных вопросов, которые становятся актуальными во время паломничества:

"Этот квартал не рассчитан на такое большое число проживающих, ведь одновременно эти дополнительные 30 тысяч человек включают свет и воду, выбрасывают мусор, идет нагрузка на все коммуникации, и город самостоятельно модернизировать всю инфраструктуру не может".

А опрошенные нами полицейские и спасатели рассказали, что неделя пребывания хасидов в городе не позволит скучать во время дежурства.

"Часто были такие ситуации, что хасид откроет в съемной квартире кран, чтобы что-то помыть, а закрыть не удосуживается, потому как лишнее действие в праздник считается грехом. В итоге вода может литься сутки-двое, пока не затопит нижние этажи, — рассказал нам один из полицейских. — Были случаи, когда гости города жарили шашлыки прямо в квартирах, и пожарные экстренно гасили огонь в мангалах, которые находились и в спальнях, и на балконах. Несмотря на все это, многие мои соседи сдают им квартиры из года в год. Сами при этом неделю живут кто у родственников, кто в гараже, чтобы заработать за неделю 500—700 долларов. Для нашего провинциального городка это большие деньги".

Чиновники же подсчитали: паломники закупят для празднования сто коровьих туш — чтобы на всех гостей хватило кошерных мясных блюд.

Полтысячи правоохранителей

Во время приезда хасидов порядок в Умани будут охранять 550 украинских полицейских и несколько израильских. Как рассказали нам копы, они будут охранять гостей не только от карманных воров.

"Были случаи, когда сами паломники привозили с собой марихуану, поэтому на нарушения среди них тоже будем обращать внимание. Общаться с ними нам помогут наши израильские коллеги", — рассказал нам один из полицейских.

Спасатели добавили, что будут дежурить вблизи водоема, где любят омываться паломники. Несколько лет назад один из паломников утонул там, а второго едва удалось спасти.

Отметим, что в прошлом году, после празднований В Умани евреи-хасиды подожгли крест, установленный на берегу реки Каменка, и подрались с местными жителями.

Как выяснилось, крест раздражал хасидов, собравшихся на берегу реки для проведения новогоднего очистительного обряда "Ташлих", и поэтому они решили его сжечь. Это возмутило местных жителей, и произошла драка. В результате конфликта никто не пострадал, а представители полиции Израиля и Украины взялись за расследование.

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